В законе о господдержке кино появится понятие социально значимого фильма

07.05.2024

В законе о господдержке кино появится понятие социально значимого фильма
Федеральный закон «О государственной поддержке кинематографии Российской Федерации» могут дополнить понятием «социально значимый фильм».

Данный вопрос был рассмотрен на заседании Комитета Государственной думы по культуре. Инициатива направлена на формирование в обществе патриотических и духовно-нравственных ориентиров посредством кино.

По словам главы думского комитета по культуре Елены Ямпольской, к категории «социально значимый фильм» предлагается отнести национальные фильмы, созданные в художественной, хроникально-документальной, научно-популярной, анимационной форме, соответствующие традиционным российским духовно-нравственным ценностям и отражающие наиболее важные достижения в области обеспечения национальной безопасности, сохранения исторической памяти, формирующие идеалы патриотизма, служения Отечеству, обладающие высокими художественными достоинствами.

«Для нас важно оказывать поддержку национальному кинематографу в целом, но тем не менее есть картины, которые наиболее актуальны для страны, для того времени, в котором мы живем», — отметил директор Департамента кинематографии и цифрового развития Минкультуры России Дмитрий Давиденко.

Отмечается, что в законопроект должен быть внесен порядок принятия решения о включении фильмов в категорию «социально значимый».

Полномочиями по утверждению положения о социально значимом кино предлагается наделить Министерство культуры России.


Фото: пресс-служба Минкультуры России