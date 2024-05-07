Оркестр Петербургской филармонии даст пять концертов в Китае

В Китае пройдут гастроли оркестра Петербургской филармонии.



Заслуженный коллектив России под управлением дирижера Николая Алексеева даст концерты в пяти китайских городах. Гастроли пройдут с 16 по 26 мая.



В программу выступлений войдут произведения Чайковского, Шостаковича, Прокофьева, Равеля. Коллектив выступит на самых известных концертных площадках Китая; завершит турне грандиозный концерт под открытым небом.



«Международные гастроли призваны объединять культуру по всему миру. Для нас это не только способ делиться богатейшим музыкальным наследием нашей страны. Это возможность для встречи двух богатейших мировых культур, которая способствует всестороннему сближению России и Китая», — отметила Наталья Кочнева, старший вице-президент банка ВТБ, при поддержке которого состоятся гастроли.









Фото: пресс-служба Петербургской филармонии