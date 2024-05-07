Фестиваль «Владимир Спиваков приглашает...» пройдет в Омске в 12-й раз

В Омске в 12-й раз пройдет фестиваль «Владимир Спиваков приглашает...».



Фестиваль пройдет в июне и станет одним из самых ярких и ожидаемых событий.



В 2023 году Национальный филармонический оркестр России отметил 20-летие, и серия концертов коллектива в Омске имела ошеломительный успех, рассказали организаторы фестиваля.



В этом году в число участников фестиваля вошли пианисты Иван Бессонов и Екатерина Мечетина, актер театра и кино, народный артист России Виктор Вержбицкий, приглашенный солист Большого театра Игорь Подоплелов, Академический Большой хор «Мастера хорового пения» радио «Орфей» под руководством Льва Канторовича.



«В центре творческого внимания — музыка Чайковского, Мусоргского, Бетховена, Шостаковича, Генделя и Баха, а также необычный мультимедийный проект, в котором прозвучат стихи А.С. Пушкина в исполнении самого маэстро Владимира Спивакова», — говорится в анонсе мероприятия.



Откроется фестиваль 1 июня в Концертном зале. В программе — Концерт № 1 для фортепиано с оркестром Чайковского. Солистом выступит Иван Бессонов. 2 июня заслуженная артистка России Екатерина Мечетина исполнит сольную партию в Пятом фортепианном концерте Бетховена. В этот же вечер прозвучат «Ночь на Лысой горе» Мусоргского и Симфония № 9 Шостаковича.



В программу фестиваля вошли также мультимедийный проект «Пушкин в музыке», приуроченный к 225-летию поэта, музыкально-литературная композиция «Воскресение Генделя» по одноименной новелле Стефана Цвейга, Сюита № 3 для оркестра ре мажор Баха и другое.









Фото: пресс-служба Омской филармонии