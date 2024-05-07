В Мариинке открываются гастроли балетной труппы Большого театра

В Мариинском театре открываются шестидневные гастроли балетной труппы Большого театра.



Гастроли познакомят зрителей с поколением новых артистов Большого театра, поскольку со времени предыдущего турне прошло более 20 лет, сообщили в пресс-службе учреждения.



«Первым петербуржцы увидят балет "Спартак" Арама Хачатуряна в хореографии Юрия Григоровича и оформлении Симона Вирсаладзе — спектакль, ставший визитной карточкой Большого театра. На гастролях в Петербурге центральные партии исполнят: 7 мая — Игорь Цвирко, Артемий Беляков, Елизавета Кокорева, Юлия Степанова; 8 мая — Денис Родькин, Егор Геращенко, Мария Виноградова, Алена Ковалева; 9 мая — Алексей Путинцев, Владислав Лантратов, Евгения Образцова, Екатерина Крысанова», — говорится в анонсе выступлений.



Другой спектакль, который увидит петербургская публика -балет Джорджа Баланчина «Драгоценности» на музыку Габриэля Форе, Игоря Стравинского и Петра Чайковского. Всего пройдет пять показов этого спектакля.









Фото: газета "Культура"