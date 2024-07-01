Анимационный фильм «Головоломка» побил рекорды по сборам

Анимационный фильм «Головоломка 2» (Inside Out 2) студии Pixar стал первым фильмом в 2024 году, чьи сборы превысили 1 млрд долларов.



Об этом сообщает Barron’s со ссылкой на данные Comscore и BoxOfficeMojo.



Сборы фильма составили 1,01 млрд долларов, из них 469,3 млн в Северной Америке и 545,5 млн в других регионах. «Головоломка» заработала более 1 млрд долларов за 19 дней, что является рекордом для анимационных фильмов.



Предыдущим фильмом, чей бокс-офис превысил 1 млрд долларов, стал хит «Барби».



Фильм «Головоломка» претендует на звание самого кассового фильма Pixar.









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