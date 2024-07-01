Анимационный фильм «Головоломка» побил рекорды по сборам

Инвестор завершил восстановление въездной башни Хорошевского конного завода по программе «1 рубль за...
Здание было построено в 1904 году по проекту архитектора Осипа Шишковского.
Сборы фильма составили 1,01 млрд долларов, из них 469,3 млн в Северной Америке и 545,5 млн в других ...
Главное событие к 90-летию со дня рождения композитора пройдет в Цирке Никулина на Цветном бульваре....
Режиссером картины выступил Андрей Кравчук, автор сценария — Андрей Золотарев.
Инвестор завершил восстановление въездной башни Хорошевского конного завода по программе «1 рубль за...
Здание было построено в 1904 году по проекту архитектора Осипа Шишковского.
Сборы фильма составили 1,01 млрд долларов, из них 469,3 млн в Северной Америке и 545,5 млн в других ...
Главное событие к 90-летию со дня рождения композитора пройдет в Цирке Никулина на Цветном бульваре....
Режиссером картины выступил Андрей Кравчук, автор сценария — Андрей Золотарев.
На выставке будут представлены знаковые произведения из коллекции, переданной арт-центром «Пушкинска...
Внесение объекта в Предварительный список означает, что он становится кандидатом на внесение в списо...
В программу вошли дефиле, вручение специальных призов победителям Международного конкурса дизайнеров...
На церемонии будут объявлены лауреаты премии за 2022 и 2023 годы.
Лента собрала в прокате 39,4 млн рублей.
Российская оперная певица дала совместный концерт с джаз-бэндом Сергея Макеева.
Концерт с участием симфонического оркестра и детского хора будет посвящен 90-летнему юбилею народног...
Из тысячи заявок отобрали 18 фильмов, среди которых лента «Первая на русском троне» от молодого режи...
С 2 по 7 июля, после завершения конкурсной программы, будут проходить гала-представления с лучшими н...
Покупатель, который пожелал не раскрывать свою личность, приобрел этот уникальный лот единым пакетом...
Проект реализуется на базе Арктического государственного института культуры и искусств.
Мероприятие прошло в рамках юбилейных мероприятий, посвященных 440-летию Архангельска.
Он был участником многих музыкальных коллективов, среди них «Скифы», «Голубые гитары», «Цветы».
Заключительным аккордом фестиваля станет концерт певицы Пелагеи.
Свои работы презентуют Татьяна Парфенова, Лилия Киселенко, Стас Лопаткин, Владимир Бухинник и Саша Г...
01.07.2024