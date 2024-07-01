Более 600 артистов выступили на фестивале «Безумные дни» в Екатеринбурге

В Екатеринбурге и регионе завершился IX Международный музыкальный фестиваль «Безумные дни».



В рамках мероприятия прошло 120 концертов, на которых выступили более 600 артистов, 8 оркестров, 13 ансамблей, 3 хоровых коллектива, более 50 солистов.



«В этом году фестиваль обратился к истокам музыки. Наследие Средневековья и барокко соседствовало в программах с классикой и опусами сегодняшнего дня. Все участники стали открытием „Безумных дней“, объединивших известные и новые для Екатеринбурга имена, вновь прибывших артистов и музыкантов, которые уже не мыслят свой сезон без уникального концертного марафона», — рассказали организаторы фестиваля.



Отмечается, что в следующем году фестиваль «Безумные дни» пройдет с 27 по 29 июня, его темой станут «Музыкальные столицы мира».





Фото: оргкомитет фестиваля "Безумные дни"