На «Кинокарте России» появилось 15 маршрутов по местам съемок фильмов

01.07.2024

На «Кинокарте России» появилось 15 маршрутов по местам съемок фильмов
На платформе интерактивного проекта «Кинокарта России» появилось 15 маршрутов по местам съемок российских фильмов и сериалов, сообщает пресс-служба проекта.

«Кинокарта России» разработана ведущим российским порталом о кино «Кино-Театр.Ру» и отображает маршруты по местам съемок российского кино.

«Теперь можно прогуляться по центру Москвы и Петербурга и увидеть кадры из любимых кинолент вживую, а также проехаться на автомобиле по Ивановской и Нижегородской областям и побывать в фильмах Андрея Тарковского, а также увидеть, где снимали „Сибирского цирюльника“, „Утомленных солнцем 2“ и др.», — рассказали авторы проекта.

В частности, карта включает киномаршруты в Москве, Санкт-Петербурге, Ивановской, Свердловской, Калининградской, Нижегородской областях, Красноярском и Краснодарском краях, Республике Карелия.

На данный момент карта содержит более 2,6 тысячи географических точек, обозначающих места, где проходили съемки кино.


Фото: Pixabay.com