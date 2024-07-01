На «Кинокарте России» появилось 15 маршрутов по местам съемок фильмов

На платформе интерактивного проекта «Кинокарта России» появилось 15 маршрутов по местам съемок российских фильмов и сериалов, сообщает пресс-служба проекта.



«Кинокарта России» разработана ведущим российским порталом о кино «Кино-Театр.Ру» и отображает маршруты по местам съемок российского кино.



«Теперь можно прогуляться по центру Москвы и Петербурга и увидеть кадры из любимых кинолент вживую, а также проехаться на автомобиле по Ивановской и Нижегородской областям и побывать в фильмах Андрея Тарковского, а также увидеть, где снимали „Сибирского цирюльника“, „Утомленных солнцем 2“ и др.», — рассказали авторы проекта.



В частности, карта включает киномаршруты в Москве, Санкт-Петербурге, Ивановской, Свердловской, Калининградской, Нижегородской областях, Красноярском и Краснодарском краях, Республике Карелия.



На данный момент карта содержит более 2,6 тысячи географических точек, обозначающих места, где проходили съемки кино.









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