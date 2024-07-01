Фильм «Лгунья» режиссера Юлии Трофимовой, получивший приз «Серебряный Святой Георгий» 46-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ), выйдет на большие экраны 5 сентября 2024 года, сообщили в пресс-службе компании «Кино.Арт.Про».



Драмеди «Лгунья» снято по бестселлеру израильской писательницы Айелет Гундар-Гошен, основанному на реальной истории 17-летней школьницы.



«Режиссер Юлия Трофимова переносит сюжет в российские реалии, исследуя то, как случайная подростковая „большая маленькая ложь“ провоцирует общественность, вызывая эмоциональный всплеск и внимание со стороны СМИ. Дата выхода в прокат: 5 сентября 2024 года», — рассказали в компании.



По словам режиссера фильма, перед ней стояла задача рассказать о серьезной теме в ироничном ключе, создав мир уникальных, узнаваемых персонажей.



«Меня зацепил ироничный тон книги и мне было интересно передать его в кино. А если серьезно — это фильм о том, как сложно противостоять мнению большинства, если тебе всего 17 лет. Хотя это сложно в любом возрасте», — рассказала постановщик.





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