В столице завершили восстановление въездной башни Хорошевского конного завода

В Москве завершилась реставрация объекта культурного наследия на северо-западе города.



Речь идет о въездной башне Хорошевского конного завода, расположенной на Таманской улице, передает пресс-служба Мосгорнаследия.



По словам заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимира Ефимова, инвестор завершил восстановление въездной башни Хорошевского конного завода по программе «1 рубль за квадратный метр в год».



«Инвестор завершил восстановление въездной башни Хорошевского конного завода — уникального кирпичного здания XVIII века площадью 39,5 квадратного метра. Город предоставил компании льготную ставку аренды по программе „1 рубль за квадратный метр в год“, она будет действовать до 2070-го. В результате предприниматель сможет ежегодно экономить свыше 1,1 миллиона рублей», — сказал Владимир Ефимов.



Руководитель столичного Департамента культурного наследия Алексей Емельянов отметил, что в программу «1 рубль за квадратный метр в год» включаются не только крупные объекты, но и небольшие, такие как чугунный павильон трамвайной остановки, водоемная башня. Последние таким образом получают шанс на вторую жизнь.



Башня была построена в начале 1770-х годов по проекту архитектора Егора Ключарева.









Фото: пресс-служба Мосгорнаследия