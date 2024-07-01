01.07.2024
«Мемориалы героям Великой Отечественной войны: Брестская крепость и Мамаев курган» вошли в Предварительный список ЮНЕСКО.
Внесение объекта в Предварительный список означает, что он становится кандидатом на внесение в список Всемирного наследия ЮНЕСКО и получение международного признания в соответствии с Конвенцией об охране всемирного культурного и природного наследия 1972 года.
Заявка в Предварительный список ЮНЕСКО для будущей российско-белорусской транснациональной номинации «Мемориалы героям Великой Отечественной войны: Брестская крепость и Мамаев курган» подготовлена коллективом отдела всемирного наследия и международного сотрудничества Института Наследия под руководством Надежды Филатовой, передает
пресс-служба института.
Отмечается, что работа велась во взаимодействии со специалистами ГУ «Мемориальный комплекс «Брестская крепость-герой» и ФГБУК «Государственный историко-мемориальный музей-заповедник «Сталинградская битва». Работа была завершена ко Дню Победы, 9 Мая.
«Институт Наследия предложил новую концепцию совместного номинирования объектов в виде серийной транснациональной номинации „Мемориалы героям Великой Отечественной войны: Брестская крепость и Мамаев курган“, которая включает два масштабных мемориальных комплекса в Российской Федерации и Республике Беларусь, связанных с началом и переломным моментом боевых действий на Восточном фронте Второй мировой войны», — говорится в сообщении Института Наследия.
Данный подход, рассказали в институте, позволяет комплексно и полно продемонстрировать уникальные характеристики двух компонентов номинации.
«Мемориалы героям Великой Отечественной войны: Брестская крепость и Мамаев курган» стали 32-м объектом в Предварительном списке РФ и 6-м — в Предварительном списке Республики Беларусь.
Фото: Pixabay.com