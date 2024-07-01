Более тысячи человек пришли на Пушкинский бал в Москве

В программу вошли дефиле, вручение специальных призов победителям Международного конкурса дизайнеров и художников на лучший костюм героев произведений Пушкина.Участниками конкурса стали более тысячи человек из 23 стран и 65 городов России. Призеры были выбраны в номинациях «Театральный костюм», «Эскиз костюма», «Сказочный образ», «Аксессуары пушкинской эпохи», «Фотоплакат». Членами наблюдательного совета конкурса стали директор Всероссийского музея А.С. Пушкина Сергей Некрасов, ректор, председатель Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна Алексей Демидов, заслуженный деятель культуры РФ Лариса Рубальская и другие.Гости приняли участие в традиционной танцевальной части бала, на которой прошел открытый урок по полонезу. В Гостином дворе во время мероприятия работала выставка артефактов пушкинской эпохи, в числе которых рисунки Пушкина с автографами, фрагмент рукописного листа со строками из пьесы «Скупой рыцарь».