Свыше 300 тысяч человек собрались на юбилейном фестивале Ural Music Night

Юбилейный десятый музыкальный фестиваль Ural Music Night в Екатеринбурге встретил свыше 380 тысяч слушателей, несмотря на погодные условия. В городе шел дождь.





В пресс-службе фестиваля уточнили, что зрителей собралось на 20 тысяч больше, чем в 2023 году. Директор Ural Music Night Евгений Горенбург отметил, что организаторам удалось сохранить уникальную гостеприимную атмосферу «Ночи музыки», которая передавалась через экран онлайн-трансляции.





Екатеринбуржцы и гости города послушали произведения более 3 тысяч музыкантов из России, Армении, Грузии, Аргентины, Колумбии, Белоруссии, Казахстана и других стран. Хедлайнерами стали Therr Maitz, Гнесинский ансамбль современной хоровой музыки Altro Coro, группа Cream Soda, Хаски, Сергей Бобунец, Александр Дроздов, Billy’s Band, «Запрещенные барабанщики», камерный оркестр B-A-C-H, Neo Classic Orchestra и многие другие артисты.





Фестиваль проходит с 2015 года и является крупнейшим в стране однодневным мероприятием такого формата. По традиции на нем представляют практически все музыкальные направления – от классики, джаза, фанка, этнической и народной музыки, рока, инди, поп-музыки, электроники до металла и городского шансона.









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