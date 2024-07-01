В Якутске стартовала выставка-ярмарка «Город мастеров»

В Якутске стартовала выставка-ярмарка изделий ручной работы и мастер-классы фестиваля народных художественных промыслов «Город мастеров».



Мероприятие проходит в историческом квартале «Старый город» в центре Якутска, передает министерство культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия).



По словам директора национального центра народного прикладного искусства и художественных промыслов «Симэх» Яны Игнатьевой, участие в ярмарке принимают мастера из многих улусов республики.



«Мы показываем различные виды: это деревянная утварь, изделия из бересты, конского волоса, наша национальная одежда, — сказала Игнатьева. — Мы рады, что наши гости придут и для себя что-нибудь выберут — подарок от теплых рук наших народных мастеров Республики Саха (Якутия)», — приводит агентство слова руководителя.



Фестиваль будет проходить по 3 июля. Мероприятие входит в культурную программу VIII Международных спортивных игр «Дети Азии». К мероприятию приурочен VII Якутский международный кинофестиваль этнического кино.









Фото: министерство культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия)



