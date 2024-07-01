Стартовали съемки исторической драмы «Рождение империи»

Стартовали съемки масштабной исторической драмы «Рождение империи» «Студии ТРИТЭ Никиты Михалкова».



Съемки ведутся при участии телеканала «Россия», компании «Централ Партнершип» и при поддержке Фонда кино, передает пресс-служба ВГТРК.



Режиссером картины выступил Андрей Кравчук, автор сценария — Андрей Золотарев.



«Вернувшись на родину после Великого посольства, Петр Первый вступает в затяжную войну со Швецией за выход к морю. На пути к большой победе его ждут серьезные испытания — разочарования, обман и предательства, — только преодолев которые Петр станет Императором, обретет настоящую любовь, а Россия будет провозглашена великой Империей», — говорится в описании проекта.



Главные роли в картине сыграют Александр Горбатов, Юлия Пересильд, Милош Бикович, Ксения Утехина, Алексей Гуськов. В актерский состав также вошли Александр Яценко, Сергей Шакуров, Виктор Добронравов, Александр Яцко и другие.



Съемки картины пройдут в Санкт-Петербурге, Москве, Тульской и Ленинградской областях.



«Нам очень важно создать образ этого удивительного, противоречивого и великого человека. Мы постараемся погрузить зрителя в мир старой Московской Руси. И постепенно вместе с нашим героем создавать новый мир. Преодолевая препятствия, которые возникают не только из тягот и угроз войны, но и из внутреннего сопротивления приверженцев старого мира», — рассказал режиссер картины Андрей Кравчук.





Фото: PR-служба ВГТРК