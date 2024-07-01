Стартовали съемки исторической драмы «Рождение империи»

01.07.2024

Стартовали съемки исторической драмы «Рождение империи»
Стартовали съемки масштабной исторической драмы «Рождение империи» «Студии ТРИТЭ Никиты Михалкова».

Съемки ведутся при участии телеканала «Россия», компании «Централ Партнершип» и при поддержке Фонда кино, передает пресс-служба ВГТРК.

Режиссером картины выступил Андрей Кравчук, автор сценария — Андрей Золотарев.

«Вернувшись на родину после Великого посольства, Петр Первый вступает в затяжную войну со Швецией за выход к морю. На пути к большой победе его ждут серьезные испытания — разочарования, обман и предательства, — только преодолев которые Петр станет Императором, обретет настоящую любовь, а Россия будет провозглашена великой Империей», — говорится в описании проекта.

Главные роли в картине сыграют Александр Горбатов, Юлия Пересильд, Милош Бикович, Ксения Утехина, Алексей Гуськов. В актерский состав также вошли Александр Яценко, Сергей Шакуров, Виктор Добронравов, Александр Яцко и другие.

Съемки картины пройдут в Санкт-Петербурге, Москве, Тульской и Ленинградской областях.

«Нам очень важно создать образ этого удивительного, противоречивого и великого человека. Мы постараемся погрузить зрителя в мир старой Московской Руси. И постепенно вместе с нашим героем создавать новый мир. Преодолевая препятствия, которые возникают не только из тягот и угроз войны, но и из внутреннего сопротивления приверженцев старого мира», — рассказал режиссер картины Андрей Кравчук.

Фото: PR-служба ВГТРК