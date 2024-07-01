В Москве пройдет мультижанровое шоу к 90-летию со дня рождения Георгия Гараняна

01.07.2024
В Москве состоится мультижанровое шоу с музыкой Георгия Гараняна.
Представление с симфоническим оркестром и акробатическими трюками пройдет 15 августа, к юбилею звезды российского джаза, передает
ТАСС со ссылкой на вдову музыканта Нелли Закирову.
Главное событие к 90-летию со дня рождения композитора пройдет в Цирке Никулина на Цветном бульваре. Участие в шоу «Грани Георгия Гараняна» примут цирковые артисты, джазовые исполнители.
«Для этого концерта готовится совершенно необычное мультижанровое шоу. Мы в нем перемешиваем джаз, цирк, эстраду, и получается такой микс очень интересный», — рассказала вдова артиста.
Георгий Гаранян — советский, российский джазовый, классический и эстрадный саксофонист, народный артист РФ, лауреат Госпремии. В 1973-1982 годах Гаранян руководил ансамблем «Мелодия».
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