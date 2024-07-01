В Москве началось производство анимационного фильма «Дюймовочка»

Московская анимационная студия Magic Factory приступила к производству полнометражного анимационного фильма «Дюймовочка» по одноименной сказке Ханса Кристиана Андерсена, передает пресс-служба студии.



«Произведения Ханса Кристиана Андерсена любимы многими поколениями читателей в нашей стране — это по-настоящему глубокие, наполненные яркими образами мудрые сказки. „Дюймовочка“ — это история о победе доброты, сочувствия и бескорыстности, а также о том, как важно верить в себя. Эти смыслы будут актуальны всегда», — сообщила генеральный продюсер студии Лика Бланк.



Лента будет создана в технике 3D с использованием собственных студийных разработок. В мультфильме, помимо классической сюжетной линии, появятся новые персонажи, а главная героиня столкнется с препятствиями современного мира.



Премьера мультфильма «Дюймовочка» запланирована на 2026 год.









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