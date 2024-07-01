В Москве завершилась реставрация первого городского небоскреба

В Москве завершилась реставрация восьмиэтажного дома купца Афремова.



Здание считается первым небоскребом столицы, передает пресс-служба Мосгорнаследия.



По словам руководителя департамента Алексея Емельянова, доходные дома во многом сформировали облик и настроение центральной части Москвы.



«К началу ХХ века на территории столицы их насчитывалось более 500. Из 283 доходных домов, признанных памятниками архитектуры, отреставрировано более 80, и эта работа продолжается. Сейчас на реставрации, например, Саввинское подворье, по доходному дому Левина идет разработка проекта, а в доходном доме купца Афремова совсем недавно завершилась комплексная реставрация», — рассказал руководитель.



Дом, расположенный по адресу: Садовая-Спасская улица, до 19, корпус 1, является объектом культурного наследия регионального значения.



Здание было построено в 1904 году по проекту архитектора Осипа Шишковского. Дом в стиле модерн стал первым в Москве восьмиэтажным зданием. Высота дома составляла 35 метров.





Фото: пресс-служба Департамента культурного наследия города Москвы