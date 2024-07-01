В петербургском «Манеже» откроется выставка о «Пушкинской-10»

В Санкт-Петербурге в центральном выставочном зале «Манеж» откроется выставка работ художников арт-центра «Пушкинская-10».



На выставке будут представлены знаковые произведения из коллекции, переданной в дар Манежу в 2023 году.



В экспозицию войдут значимые произведения мастеров ленинградского андеграунда 60-х, представителей нонконформизма 70-80-х, приверженцев радикальных форм развития пластического эксперимента, рассказали организаторы.



Выставка познакомит посетителей с феноменом ленинградского-петербургского неофициального искусства, покажет, как независимое творческое арт-сообщество повлияло на развитие современного искусства города. Проект включает около 400 произведений живописи, графики, скульптуры, арт-объектов, фотографий, звуковых инсталляций.



На выставке будут представлены работы Владимира Духовлинова, Рихарда Васми, Юрия Нашивочникова, Геннадия Устюгова, Тимура Новикова, Евгения Орлова и многих других.



В рамках выставки пройдут также лекции, экскурсии, творческие встречи, арт-медиации, фотолаборатории для детей и взрослых, инклюзивная программа.









Фото: пресс-служба ЦВЗ Манеж