Фильм «Три богатыря. Ни дня без подвига» вышел в лидеры проката по итогам выходных

Специальный выпуск анимационного фильма «Три богатыря. Ни дня без подвига» вышел в лидеры проката в РФ и странах СНГ за минувшие выходные.



Лента собрала в прокате 39,4 млн рублей, свидетельствуют данные портала kinobusiness.com.



Автором сценария картины выступил Артем Фучижи, режиссерами — Александра Шоха и Екатерина Салабай. Роли в фильме озвучили Сергей Маковецкий, Дмитрий Высоцкий, Олег Куликович, Валерий Соловьев. По сюжету картины богатырям предстоит расследовать похищение княжеской короны и спасти друзей из магического мира снов.



На втором месте по сборам — фильм «Тур с Иванушками». Он собрал за выходные 18,6 млн рублей. На третьем — комедия Георгия Малкова и Максима Максимова «Бывший в помощь» с результатом 17,9 млн рублей.









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