Объявлен лонг-лист фестиваля и премии «Музыкальное сердце театра»

Объявлен лонг-лист Национального фестиваля и премии «Музыкальное сердце театра».



На конкурс в этом году было подано 100 заявок из 48 городов и 36 регионов, сообщили организаторы. В лонг-лист вошло 20 постановок.



На очередном этапе Большой экспертный совет, куда вошли члены Академии современного музыкального театра, выберет самые достойные работы и сформирует шорт-лист. Список будет объявлен 16 июля.



В лонг-лист вошли спектакли: «Остров сокровищ» (Ивановский музыкальный театр), «Служебный роман» (Музыкальный театр Кузбасса им. А.К. Боброва), «На всякого мудреца...» (Краснодарское творческое объединение «Премьера» им. Л. Г. Гатова), «Бременские музыканты» (Театр имени Моссовета), «Хозяйка Медной горы» (Театральная компания Глеба Матвейчука), «Человек, нашедший свое лицо» (Новосибирский музыкальный театр), «В поисках времени» (Омский государственный музыкальный театр), «Яга» (Орловский государственный театр для детей и молодежи «Свободное пространство»), «Есенин» (Ростовский государственный музыкальный театр), «Два благородных дона» (Самарский академический театр драмы им. М. Горького), «Айсвилль» (Государственный драматический театр «Приют комедианта»), «Медведь» (Санкт-Петербургский театр юных зрителей им. А. А. Брянцева), «Прялочка времени» (Санкт-Петербургский камерный театр ТОК), «Сказка странствий» (Детский музыкальный театр «Карамболь»), «Три товарища» (Музыкальный театр им. Ф. И. Шаляпина), «Капитанская дочка» (Театр музыки, драмы и комедии), «Флешка, рэп и любовь» (Татарский государственный театр драмы и комедии им. Карима Тинчурина), «Римские каникулы» (Северский музыкальный театр), «Лунная история» (концертно-театральный центр «Югра-Классик»).



Большинство спектаклей-номинантов будут представлены зрителям в рамках фестивальной программы в Самаре и Тольятти с 15 по 25 ноября.





Фото: пресс-служба Национального фестиваля и премии «Музыкальное сердце театра»