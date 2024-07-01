В Москве вручат Национальную премию кинематографических искусств «Ника»

В Москве 1 июля пройдет вручение Национальной премии кинематографических искусств «Ника».



На церемонии будут объявлены лауреаты премии за 2022 и 2023 годы.



В номинации «Лучший фильм» на премию претендуют картины «Вызов» Клима Шипенко, «Праведник» Сергея Урсуляка, «1993» Александра Велединского, «За нас с вами» Андрея Смирнова, «Снегирь» Бориса Хлебникова, «Чувства Анны» Анны Меликян.



Лидером по числу номинаций стала картина «Праведник». На церемонии также вручат премию за «Лучший неигровой фильм», «Лучший анимационный фильм». Награду получат режиссеры, операторы, сценаристы, художники, художники по костюмам, режиссеры монтажа, звукорежиссеры, исполнители лучшей мужской, женской ролей, ролей второго плана.









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