Американский актер Стивен Сигал прибыл на инаугурацию президента Путина

07.05.2024

Американский актер Стивен Сигал прибыл на инаугурацию президента Путина
Американский актер и кинопродюсер Стивен Сигал прибыл на церемонию инаугурации президента России Владимира Путина, сообщает ТАСС.

Стивен Сигал в настоящее время проживает в России, у него есть российское гражданство. Актер на общественных началах является спецпредставителем МИД РФ по российско-американским гуманитарным связям и общему культурно-историческому наследию.

Всего на инаугурации президента присутствует несколько тысяч человек.


Фото: кадр видео