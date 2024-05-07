Американский актер Стивен Сигал прибыл на инаугурацию президента Путина

Стивен Сигал в настоящее время проживает в России, у него есть российское гражданство. Актер на общественных началах является спецпредставителем МИД РФ по российско-американским гуманитарным связям и общему культурно-историческому наследию.Всего на инаугурации президента присутствует несколько тысяч человек.