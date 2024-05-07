Американский актер Стивен Сигал прибыл на инаугурацию президента Путина

Постановку представили заслуженные артисты и коллективы Республики Беларусь.
Стивен Сигал в настоящее время проживает в России, у него есть российское гражданство.
Гастроли пройдут с 16 по 26 мая.
Об этом рассказала директор музея Марина Джигарханян.
Фестиваль станет одним из самых ярких и ожидаемых событий.
Постановку представили заслуженные артисты и коллективы Республики Беларусь.
Стивен Сигал в настоящее время проживает в России, у него есть российское гражданство.
Гастроли пройдут с 16 по 26 мая.
Об этом рассказала директор музея Марина Джигарханян.
Фестиваль станет одним из самых ярких и ожидаемых событий.
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07.05.2024