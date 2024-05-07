В Музее Победы прошел концерт-реквием к 80-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.



Мероприятие «Каждый третий» прошло 6 мая. Концерт стал данью памяти всем жертвам и героям Великой Отечественной войны, рассказом о судьбах простых людей. Постановку представили заслуженные артисты и коллективы Республики Беларусь.



«Это уникальный проект, впервые такая делегация приехала в Россию, в Музей Победы, для того чтобы сделать концерт и объединить в нем разных артистов. Впервые мы поднимаем такую тему, она не звучала еще в Белоруссии, — что каждый третий погиб в Белоруссии в Великой Отечественной войне. Эта тема обращена не только к Белоруссии и России, а вообще ко всем. Это горе затронуло практически каждую семью, и эта тема сейчас особенно актуальна, потому что есть попытки переписать историю», — рассказала режиссер проекта, художественный руководитель ГТЗУ «Молодежный театр эстрады» Владислава Артюковская.



В число артистов, выступивших на концерте, вошли заслуженные артисты Республики Беларусь Руслан Алехно, Виктория Алешко, Жанет, Академический ансамбль песни и танца Вооруженных сил Республики Беларусь, солисты Большого театра Беларуси, многие другие.









Фото: пресс-служба Музея Победы