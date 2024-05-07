Музей искусства Санкт-Петербурга XX-XXI веков закроется на ремонт

Музей искусства Санкт-Петербурга XX-XXI веков (МИСП) в 2025 году планирует закрыться на капитальный ремонт.



Работы могут продлиться по меньшей мере 1,5 года. Об этом рассказала директор музея Марина Джигарханян.



«У нас уже готов проект [ремонтных работ]. На основании этого проекта и будут осуществляться ремонтные работы. Предположительно [они начнутся] с 1 мая следующего года», — рассказала директор.



В комплекс зданий музея входят отдельные архитектурные строения, объединенные внутренним двором. Ремонтные работы будут проходить как в выставочных пространствах, так и в фондохранилище.



Директор музея отметила, что ремонт позволит сделать музей более комфортным для посещения, обеспечит фондохранилища более современными климатическими условиями для хранения музейных предметов.



В настоящее время ведутся переговоры с администрацией города по расширению музейного пространства.



В музее на данный момент работают четыре выставки, представляющие знаковых мастеров Ленинграда-Петербурга. Это выставка работ Константина Симуна, выставка «Отцы и дети», «Мифологическая сюита», «Пластическая мелодия».









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