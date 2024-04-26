Умер народный артист России, актер Красноярского театра Пушкина Василий Решетников

Актер Театра имени Пушкина в Красноярске, народный артист России Василий Решетников умер на 74-м году жизни. Об этом говорится в социальных сетях учреждения.





Коллеги запомнили Решетникова как одного из самых ярких артистов края. В театре его назвали обаятельным, светлым, легким, открытым и отзывчивым человеком. Артиста считали душой компании и любимцем публики.





«До последнего, пока позволяло физическое состояние, он выходил на сцену Фадеем Мироновичем Григорьевым в «Матренином дворе», Дмитричем в «Тихом шорохе уходящих шагов», Маркизом Оттавио Фаветти в «Голодранцах-аристократах», Мещерским в «Темных аллеях»», — отметили в театре.





Смерть артиста наступила 25 апреля. Решетников скончался после борьбы с продолжительной болезнью. Прощание с актером пройдет 27 апреля в Мраморном фойе Театра Пушкина. Похоронят артиста на Аллее Славы.









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