Суд попросил дать экс-замминистра культуры Ольге Яриловой семь лет колонии

Бывший замминистра культуры Ольга Ярилова может отправиться в колонию на семь лет. Соответствующий срок попросил Тверской суд Москвы.





По данным ТАСС , экс-замминистра культуры России приговорили к семи годам колонии. Ярилову задержали правоохранители в апреле 2023 года по подозрению в злоупотреблении полномочиями. Следствие указывало на ее причастность к хищению более 200 миллионов рублей с использованием программы «Пушкинская карта».





В начале 2023 года сотрудники Росфинмониторинга разоблачили преступную группу, которая похитила у государства более 100 миллионов. Злоумышленники создавали фальшивые списки участников проекта «Пушкинская карта». Позднее стало известно об ущербе на сумму более чем 200 миллионов рублей. Трое обвиняемых использовали поддельные карты и обманывали с их помощью сотрудников Минкультуры.





Министр культуры России Ольга Любимова ранее обсудила с гендиректором VK Владимиром Кириенко развитие программы «Пушкинская карта». Глава ведомства отметила, что на сегодняшний день к проекту присоединились почти 75% молодых людей страны. Участниками программы стали около 12 тысяч учреждений культуры.









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