Ольга Любимова обсудила программу «Пушкинская карта» с гендиректором VK

Министр культуры России Ольга Любимова обсудила с генеральным директором VK Владимиром Кириенко развитие программы «Пушкинская карта».



Об этом министр культуры сообщила в Telegram.



«На сегодня к программе присоединились почти 75% молодых людей нашей страны. С начала действия «Пушкинской карты» выдано 10,2 млн карт и приобретено 66,9 млн билетов. В программе участвуют около 12 тысяч учреждений культуры», — говорится в сообщении.



По словам министра, на встрече речь шла о результатах аналитики, накопленной в части изучения потребностей молодежи и маркетинговых исследований по восприятию программы с учетом региональных особенностей.



Глава Минкультуры отметила, что участники встречи пришли к общему мнению о важности современной и эффективной обратной связи по мероприятиям, которые доступны по «Пушкинской карте».









Фото: t.me/olga_b_lyubimova