Произошедшие события последних лет потребовали расширения экспозиции Музея Ленина в финском Тампере и стали основным мотивом его преобразования в Музей отношений с Востоком Nootti. Об этом журналистам рассказали в пресс-службе учреждения.





23 апреля стало известно о закрытии Музея Ленина в ноябре. Новый музей Nootti откроется в феврале 2025 года.





«Масштабы выставки уже пришлось расширить с начала 1990-х до 2020-х годов», — сообщили ТАСС в учреждении.





В пресс-службе добавили, что люди интересуются историей, поскольку она помогает «понять сегодняшний день». Содержание музея, говорится в сообщении, уже не соответствует названию. Оно не должно вводить посетителей в заблуждение или вызывать ложные представления.





23 апреля стало известно о закрытии Музея Ленина. Учреждение было основано обществом «Финляндия – СССР» в 1946 году. Однако в начале 1990-х основатели не добились финансирования. Музей перешел в собственность Музея рабочего движения города Тампере. Тогда фокус с Владимира Ленина сместился на Советский Союз.









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