В Финляндии закроют Музей Ленина после 78 лет работы.



Музей находится в финском городе Тампере. О закрытии учреждения сообщает издание Yle.



В музее сообщили, что старое название уже не соответствует экспозиции, вводит публику в заблуждение и вызывает недопонимание.



По словам директора учреждения Калле Каллио, на этом месте планируют открыть музей восточных отношений, который, как считают музейные работники, больше отвечает потребностям посетителей. Экспозиция учреждения будет посвящена отношениям между Россией и Финляндией, эпохе СССР, современному периоду вплоть до момента вхождения Финляндии в НАТО.



Директор музея объяснил, что решение о закрытии учреждения не связано с влиянием инвесторов или политиков.









Фото: Общественное достояние