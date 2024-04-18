Вышли первые кадры триллера «Ловушка»

Книги представили на нанайском, долганском, саамском и тофаларском языках.
Выставка современного искусства откроется для посетителей 20 апреля.
Фильм снял режиссер М. Найт Шьямалан.
Впервые в Пскове представили работы художника, которые он создал по итогам экспедиции по 40 русским ...
Концерт состоялся 17 апреля.
Смотр прошел в Москве с 12 по 17 апреля.
Книги представили на нанайском, долганском, саамском и тофаларском языках.
Выставка современного искусства откроется для посетителей 20 апреля.
Фильм снял режиссер М. Найт Шьямалан.
Впервые в Пскове представили работы художника, которые он создал по итогам экспедиции по 40 русским ...
Концерт состоялся 17 апреля.
Пятый Международный фестиваль современного оперного искусства Digital Opera состоится 24 апреля.
Церемония открытия прошла в районе Хуайжоу на севере города.
Постановка отличается динамичностью и вниманием к деталям, отметил Омар.
Смотр был организован Роскино при поддержке Минкультуры России, Фонда кино и посольства РФ в Казахст...
Музыкант представит собственную транскрипцию сочинений композитора.
Фильм вошел в программу Каннского кинофестиваля.
Режиссером ленты выступил Илья Северов.
Режиссер скончался на 73-м году жизни.
Во внеконкурсную программу включили еще 20 фильмов.
Возглавил делегацию руководитель столичного департамента культуры Алексей Фурсин.
Режиссера не стало на 65-м году жизни.
По словам министра культуры ЛНР, на территории ЛНР находится 4826 объектов культурного наследия и 19...
«Мы едем к насмотренному зрителю, там очень крепкие вузы», — сказала министр.
По словам министра, Союз театральных деятелей полтора века помогает развивать сценическое искусство ...
18.04.2024