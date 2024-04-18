Вышли первые кадры триллера «Ловушка»

Режиссер М. Найт Шьямалан снял триллер «Ловушка». Первый трейлер к фильму опубликован на YouTube.





Ролик представила компания Warner Bros. Pictures International. По сюжету отец и дочь приходят на концерт, где выясняется, что мероприятие организовано для поимки серийного убийцы. Главную роль в фильме исполнил Джош Хартнетт.





Триллер выйдет 9 августа. Дата релиза в России пока неизвестна.





Ранее появились первые кадры нового фильма Владимира Котта «Мужчина и женщина». Премьера картины состоится на полях Московского международного кинофестиваля.









Фото: YouTube