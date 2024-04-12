Опубликованы первые кадры фильма «Мужчина и женщина» Владимира Котта

12.04.2024

Опубликованы первые кадры фильма «Мужчина и женщина» Владимира Котта
В Сети появился трейлер (18+) нового фильма Владимира Котта «Мужчина и женщина».

Фильм состоит из семи историй, которые объединены темой отношений между мужчинами и женщинами.

Главные роли в фильме играют Павел Деревянко, Ирина Пегова, Степан Девонин, Анна Дерябина, Кирилл Кяро и другие именитые актеры.

Премьерный показ фильма состоится на Московском международном кинофестивале, который пройдет в столице с 19 по 26 апреля.

Дата выхода фильма «Мужчина и женщина» в кинотеатрах пока не назначена.

Фото: кадр видео