Опубликованы первые кадры фильма «Мужчина и женщина» Владимира Котта

В Сети появился трейлер (18+) нового фильма Владимира Котта «Мужчина и женщина».



Фильм состоит из семи историй, которые объединены темой отношений между мужчинами и женщинами. Фильм состоит из семи историй, которые объединены темой отношений между мужчинами и женщинами.





Главные роли в фильме играют Павел Деревянко, Ирина Пегова, Степан Девонин, Анна Дерябина, Кирилл Кяро и другие именитые актеры.



Премьерный показ фильма состоится на Московском международном кинофестивале, который пройдет в столице с 19 по 26 апреля.





Дата выхода фильма «Мужчина и женщина» в кинотеатрах пока не назначена.





Фото: кадр видео



