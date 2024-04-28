Михаил Мишустин поздравил Геннадия Беззубенкова по случаю его 75-летия

Михаил Мишустин, премьер-министр РФ, в день 75-летия направил поздравления Геннадию Беззубенкову, знаменитому российскому оперному певцу и звезде Мариинского театра. В официальном сообщении, размещенном на сайте правительства, отмечается высокая оценка его таланта и профессиональной самоотверженности, сообщает ТАСС.





Мишустин высоко оценил вклад Беззубенкова в мировую оперную сцену, выделив его уникальный голос, выразительную манеру исполнения, а также техническое мастерство и отдачу на сцене. Премьер подчеркнул, что творчество Беззубенкова заслужило широкое признание и в России, и за ее пределами благодаря его выдающимся ролям на известных оперных площадках.





В телеграмме премьер-министр также пожелал успехов, здоровья и благополучия настоящему мастеру сцены.









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