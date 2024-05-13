Тур театра из ДНР завершился в Махачкале спектаклем «Я знаю правду»

Спектакль «Я знаю правду» завершил тур Донецкого академического музыкально-драматического театра имени Бровуна по городам России в Махачкале. Показ прошел в понедельник, 13 мая.





В пресс-службе государственного республиканского русского драмтеатра имени Максима Горького уточнили, что «Я знаю правду» является не совсем спектаклем, но документальной драмой.





«Она основана на реальных историях людей, живших в Донбассе на момент начала специальной военной операции. Как такового сюжета нет, но есть плотная тяжелая атмосфера», — сказал артист и режиссер театра из ДНР Владимир Быковский.





По его словам, создателям спектакля очень хотелось бы донести до всех людей в мире мысль о том, как это происходило. В основу постановки народной артистки ДНР Аллы Ульяновой легла книга «Война в Донбассе: народная летопись».





За две недели артисты успели показать спектакль в семи городах России. Гастроли охватили регионы Юга и Северного Кавказа. Тур был организован Минкультуры России.









Фото: YouTube