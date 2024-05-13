В Индии открылся фестиваль русской литературы

13.05.2024
Фестиваль русской литературы стартовал в южном индийском городе Тривандрум в штате Керала. Почетный консул РФ Ратиш Наир сообщил журналистам, что мероприятие посвящено двум важным датам.
По данным ТАСС
, фестиваль приурочен к 225-летию со дня рождения русского поэта Александра Пушкина и 135-летию поэтессы Анны Ахматовой.
«Мы проведем серию семинаров, конкурс для студентов, которые прочитают стихи Пушкина на 20 языках», — уточнил Наир на торжественном открытии смотра.
Знаменитый индийский писатель Пол Зачария, который пишет на языке малаялам, поприветствовал проведение фестиваля. По его словам, литература играет важную роль в дружбе между народами и внесла большой вклад в укрепление дружественных отношений между Индией и Россией. Завершится фестиваль 14 июня.
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва