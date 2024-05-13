Более 200 мероприятий пройдет в Кировской области в рамках акции «Ночь музеев»

Всероссийская акция «Ночь музеев» в Кировской области охватит более 40 учреждений культуры. Посетителей ждет свыше 200 событийных активностей, уточнили в Дирекции 650-летия города Киров.





В рамках «Ночи музеев» 18 мая пройдут экскурсии, викторины, игры, квесты, конкурсы, показы фильмов, лекции, концерты и многое другое. Так, в Вятском художественном музее для гостей приготовили множество экспозиций, одна из которых – «Народные художественные промыслы России». Здесь представлено около 70 работ, созданных народными мастерами в разные периоды.





Семьи смогу пройти настольную игру-бродилку об исторических достопримечательностях 650-летнего Кирова. В Вятском палеонтологическом музее пройдет «Марафон коллекций», где будут представлены минералы и окаменелости, найденные на территории региона.





Музей Циолковского, авиации и космонавтики познакомит посетителей с выставкой «Четыре жизни Александра Сереброва». Экспозиция состоит из книг космонавта, уроженца Кировской области, видеокассет его образовательной программы, документов, фотографий и многого другого.









Фото: Дирекция 650-летия город Киров