Ивана Урганта исключили из программы концерта памяти Булата Окуджавы

Телеведущий Иван Ургант не выступил на концерте «Заезжий музыкант» в честь 100-летия со дня рождения барда Булата Окуджавы. Об этом информирует MSK1.RU.





По данным портала, вечер памяти поэта прошел 11 мая в Концертном зале имени Чайковского. Среди выступающих артистов ожидалось появление Ивана Урганта. Имя шоумена было расклеено на афишах. Однако позднее программа мероприятия изменилась.





«В этом году я вышла для того, чтобы принести вам глубочайшие извинения за изменения нашей афиши. Поверьте, для нас, устроителей этого вечера, это был такой же шок, как и для вас. И вдобавок это было достаточно поздно сделано», — сказала вдова поэта Ольга Окуджава.





По ее словам, известия об этом поступили 7 и 8 мая. Стало сложно решиться проводить концерт, призналась вдова поэта.





Имя Ивана Урганта она не упомянула. Также Ольга Окуджава не уточнила причину необходимости изменить программу.









Фото: YouTube