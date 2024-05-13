В музее-усадьбе Суворова открылась выставка «Традиции русского чаепития»

Выставка «Традиции русского чаепития» начала работать в кухонном флигеле музея-усадьбы Суворова в селе Кончанское Новгородской области. В экспозицию вошло более 20 предметов.





В Новгородском музее-заповеднике уточнили, что на выставке представлен дорожный самовар, чайные ложки и чайницы первой четверти XIX века.





«Самый интересный предмет — дорожный самовар первой четверти XIX века. Этот самовар был приобретен с покупкой дома от Васильевой Н.В., уроженки деревни Юрьево, Кончанского сельсовета», — приводит ТАСС комментарий представителей музея.





Самовар считается самой важной деталью гостеприимных русских посиделок, поделились собеседники агентства. Первое упоминание о нем встречается в 1740-х. Предмет назывался «друг семьи» или «генерал стола», пояснили музейщики. Наличие самовара в доме подтверждало материальный достаток.





Всего экспозиция включила в себя 23 предмета. Выставка будет открыта до 26 мая.









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