Не стало актера и каскадера Владимира Жарикова

Актер, каскадер, поэт и прозаик Владимир Жариков ушел из жизни в возрасте 85 лет. Об этом сообщил Союз кинематографистов России.





В объединении уточнили, что Жарикова не стало 10 мая. Почетный кинематографист также обладал ученой степенью кандидата философских наук.





За свою творческую карьеру Жариков успел принять участие в более чем 80 кинопроектах как актер и каскадер. Зрителям он известен благодаря фильмам «Д’Артаньян и три мушкетера», «Пираты XX века», «Место встречи изменить нельзя», «Десять негритят», «В поисках капитана Гранта».





Жариков также являлся преподавателем московской школы каскадерской подготовки Всероссийского объединения каскадеров «Мастер». Актер организовал кинофирму «Мустанг».









Фото: YouTube