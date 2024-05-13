Победитель «Евровидения» Nemo случайно разбил награду прямо на сцене

Представитель Швейцарии Nemo победил в песенном конкурсе «Евровидение-2024» и разбил награду прямо на сцене. Трансляцию вел YouTube-канал Eurovision Song Contest.





Победитель «Евровидения» заработал 591 балл по итогам общего голосования. Второе место занял исполнитель Марко Пуришич из Хорватии, выступающий под псевдонимом Baby Lasagna. Певец набрал 547 баллов в общем зачете. Замкнул тройку лидеров украинский дуэт Jerry Heil и Alyona Alyona. Пара набрала 453 очка.





Песенный конкурс прошел в городе Мальмё на юге Швеции. Мероприятие здесь проходит уже в третий раз. Организаторы отстранили Россию от участия в «Евровидении» в 2022 году.





Напомним, в прошлый раз победу одержала певица Loreen. Исполнительница представляла Швецию.









Фото: YouTube