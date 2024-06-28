Симфонический оркестр Татарстана сыграл песни экс-президента Туркмении в Ашхабаде

Государственный симфонический оркестр Татарстана выступил в Ашхабаде, где исполнил песни экс-президента Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова. Коллектив вышел на сцену «Дворца мукамов» Государственного культурного центра республики.





По данным ТАСС, оркестр выступил под управлением народного артиста России и Татарстана Александра Сладковского. Концерт продолжался более 1,5 часа. Мероприятие прошло с аншлагом.





В исполнении оркестра прозвучали две песни на стихи Бердымухамедова. Одна композиция под названием «Да здравствует мирная жизнь» была представлена в 2022 году. Тогда состоялся концерт в преддверии Международного дня нейтралитета, который отмечается в республике 12 декабря.





Второй песней концерт завершился. Произведение «Вперед, вперед, только вперед, любимая родина — Туркменистан» в 2015 году вошло в Книгу рекордов Гиннесса. Весь зал в составе 4 тысяч человек пел песню стоя, что стало мировым рекордом.









Фото: Pixabay.com