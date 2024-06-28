Челябинский театр забрал Гран-при фестиваля «Коляда-Plays»

Челябинский театр «Манекен» получил Гран-при международного фестиваля современной драматургии «Коляда-Plays». Приз достался коллективу за спектакль «Птица феникс возвращается домой».





На странице фестиваля в «ВК» уточняется, что режиссером постановки выступил Ярослав Жевнеров. Награда за лучшую женскую роль досталась Нине Бузинской за роль в спектакле «Весталка» Каменск-Уральского театра «Драма номер три». Приз за лучшую мужскую роль отдали Георгию Добровицкому за участие в постановке «Зеленая скамейка» театра «Волхонка». Лучшей режиссерской работой судьи признали спектакль «Нельзя не быть с тобой» Александра Сысоева из Серовского театра драмы имени Чехова.





Директор фестиваля Николай Коляда назвал смотр «десятью днями праздника». Также он поблагодарил участников и команду.





«Коляда-Plays» проводится с 1994 года при поддержке минкультуры Свердловской области. В этот раз на фестивале собрались артисты почти 20 театров из Омска, Перми, Челябинска, Волжского, Барнаула, Шадринска, Ирбита и других городов России.









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