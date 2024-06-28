Ольга Любимова встретилась с руководством Московского Губернского театра

Министр культуры России Ольга Любимова встретилась с худруком Московского Губернского театра Сергеем Безруковым и директором Ларисой Вильясте. Руководители представили планы и текущие проекты.





Ольга Любимова отметила, что очень рада присоединению МГТ к большой федеральной семье. Министр отметила, что ведомство ожидает участие театра в таких масштабных событиях, как «Большие гастроли».





«В новом сезоне театр готовит четыре премьеры. Одна из них — «Капитанская дочка» — приурочена к 225-летию со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина», — поделилась Ольга Любимова в Telegram-канале.





По словам министра, осенью запланированы VII Большой Детский фестиваль, который пройдет в Москве и Санкт-Петербурге, и его региональное продолжение – «ЭХО БДФ». Ольга Любимова пожелала Московскому Губернскому театру успехов и ярких премьер.





Ранее стало известно, что МГТ получил статус федерального. Министр культуры пообещала оказать театру всестороннюю поддержку со стороны ведомства.









Фото: Telegram-канал министра культуры Ольги Любимовой