Московский Губернский театр приобрел статус федерального

13.06.2024
Минкультуры России сообщило, что Московский Губернский театр стал федеральным. В планах у творческого коллектива множество инициатив и проектов.
По словам министра культуры России Ольги Любимовой, ведомство окажет
МГТ всестороннюю поддержку. Худрук театра Сергей Безруков отметил, что федеральный статус дает больше возможностей для развития.
МГТ родился в 2014 году. В репертуаре театра классика соседствует с современной драматургией и постановками для детей. Здесь работают такие известные артисты, как Антон Хабаров, Карина Андоленко, Галина Бокашевская, Александр Тютин и Анна Снаткина.
Театр часто выезжает на гастроли. Актеры МГТ дали представления более чем в 50 российских городах и за границей.
Именно этот театр первым в стране начал показывать спектакли с тифлокомментариями. Специальный пояснительный текст позволяет людям с ограниченными возможностями по зрению насладиться постановками.
Фото: Минкультуры России / Telegram-канал