Московский Губернский театр приобрел статус федерального

Минкультуры России сообщило, что Московский Губернский театр стал федеральным. В планах у творческого коллектива множество инициатив и проектов.





По словам министра культуры России Ольги Любимовой, ведомство окажет МГТ всестороннюю поддержку. Худрук театра Сергей Безруков отметил, что федеральный статус дает больше возможностей для развития.





МГТ родился в 2014 году. В репертуаре театра классика соседствует с современной драматургией и постановками для детей. Здесь работают такие известные артисты, как Антон Хабаров, Карина Андоленко, Галина Бокашевская, Александр Тютин и Анна Снаткина.





Театр часто выезжает на гастроли. Актеры МГТ дали представления более чем в 50 российских городах и за границей.





Именно этот театр первым в стране начал показывать спектакли с тифлокомментариями. Специальный пояснительный текст позволяет людям с ограниченными возможностями по зрению насладиться постановками.









Фото: Минкультуры России / Telegram-канал