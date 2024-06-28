В России появится иммерсивный музей циркового искусства

В России в 2025 году появится первый в стране иммерсивный музей циркового искусства, передает ТАСС.
Откроет музей Союз деятелей циркового искусства РФ.
По словам председателя союза, художественного руководителя Большого Московского цирка Аскольда Запашного, музей будет посвящен истории цирка.
«Мы сделаем музей наполненным, фундаментальным, но самое главное — современным и интересным. Он отобразит всю суть и душу циркового искусства, самое главное, конечно же, — историю. Хотелось бы заниматься только творчеством, но нам приходится доказывать, что есть необходимость подобного музея и то, что он должен быть качественным. Мы рассчитываем, что он откроется в середине следующего года», — приводит агентство слова Запашного.
Худрук Большого Московского цирка добавил, что в музее будут проводить спектакли для всех возрастов.
Фото: кадр видео