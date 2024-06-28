Бастрыкин указал на роль современного кинематографа во внедрении жестокости

Современный кинематограф вносит свою лепту по внедрению жестокости в жизнь, заявил председатель СК России Александр Бастрыкин. Об этом он высказался на пленарной сессии Международного молодежного юридического форума в Санкт-Петербурге.





По словам Бастрыкина, классические книги являются фундаментом для размышлений о ценности права. В пример председатель Следственного комитета РФ привел произведения Федора Достоевского.





Ранее стало известно, что документальный фильм об истории создания сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» выйдет на платформе онлайн-кинотеатра Wink в июле этого года. Расскажут подробности съемок режиссер Жора Крыжовников и сценарист Андрей Золотарев. Сериал рассказывает о подростковых группировках во времена перестройки.









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