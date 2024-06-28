Актриса Сигурни Уивер получит почетную награду Венецианского кинофестиваля

Американская актриса и продюсер Сигурни Уивер получит почетную награду Венецианского кинофестиваля.



Имя еще одного обладателя почетного звания объявили организаторы 81-го Венецианского кинофестиваля.



«Для меня большая честь получить эту награду от Венецианского кинофестиваля. Я обязана разделить эту привилегию со всеми режиссерами и коллегами, с которыми я работала на протяжении многих лет», — прокомментировала событие актриса.



Сигурни Уивер добавила, что с гордостью принимает награду в честь всех людей, кто помог воплотить в жизнь все фильмы.



Ранее стало известно, что почетной награды Венецианского кинофестиваля удостоен режиссер Питер Уир.



Венецианский кинофестиваль пройдет с 28 августа по 7 сентября.





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