В Сириусе начал работать проект «Дни танца»

Проект «Дни танца» под художественным руководством народной артистки России, примы-балерины Большого театра Светланы Захаровой открылся в Сириусе. Мероприятие проходит здесь уже второй раз.





Фестиваль открыли солисты Пермского театра оперы и балета имени Чайковского, информирует ТАСС. Захарова поздравила всех со вторым годом «Дней танцев».





«Это замечательный проект, он объединяет на сегодняшний день российские ведущие компании балетные, которые представляют на сцене здесь, в Сириусе, совершенно разные спектакли. Спектакли с разным направлением — от современной хореографии до классического балета», — отметила худрук фестиваля.





Захарова также назвала проект большим событием. Выступление театра оперы и балета из Перми на открытии она сочла очень ярким.





Следующим на сцену выйдет Санкт-Петербургский государственный академический театр балета имени Леонида Якобсона. Артисты впервые на сцене федеральной территории представят балет «Дон Кихот». Завершится программа выступлением Мариинского театра. Коллектив в течение двух вечеров покажет одноактные балеты.









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