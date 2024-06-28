Якутский международный кинофестиваль начался с показа фильма «Чума»

Фильм режиссера Дмитрия Давыдова «Чума» открыл Якутский международный кинофестиваль. Мероприятие проходит впервые после четырехлетнего перерыва.





Смотр открылся в Республике Саха на площадке академического театра в Якутске, передает ТАСС. Премьера «Чумы» прошла в 2023 году на кинофестивале «Маяк» в Геленджике. Тогда фильм получил приз за лучшую режиссуру. В центре сюжета – проблема отцов и детей.





Стартовал фестиваль с щелчка кинохлопушки, который дал на сцене театра директор государственной национальной кинокомпании «Сахафильм» Алексей Егоров. Тема смотра в 2024 году звучит как «Этническое кино».





Егоров в беседе с агентством уточнил, что это то направление, в котором будут смотреть и отбирать фильмы. Тема касается истории народов и призвана раскрыть какие-либо культурные и национальные особенности.









Фото: YouTube