«Итальянский альбом» Карла Брюллова продали на аукционе за 100 миллионов рублей

Альбом из 33 рисунков Карла Брюллова ушел с молотка в частную коллекцию за 100 миллионов рублей. Об этом сообщила пресс-служба аукционного дома Artinvestment.





Коллекция может быть вскоре выставлена в Русском музее. Покупатель пожелал остаться неизвестным. Глава аукционного дома Егор Молчанов признался, что образцы старого русского искусства все больше находят покупателей в России, а не переезжают за рубеж.





«Российский арт-рынок становится все сильнее, а коллекционеры понимают ценность и привлекательность наших художников как объектов вложений. «Итальянский альбом» — это уникальный лот, и он стал, по сути, «градусником» для подобных произведений искусства», — отметил он.





Поклонники Карла Брюллова смогут в скором времени ознакомиться с работами художника. Новый владелец «Итальянского альбома» намерен провести переговоры с Русским музеем о выставке в честь юбилея учреждения.









Фото: пресс-служба аукционного дома Artinvestment