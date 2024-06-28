В Калуге показали свыше 10 работ Александра Дейнеки из фондов Третьяковской галереи

Выставка произведений Александра Дейнеки из собрания Государственной Третьяковской галереи начала работать в Калужском музее изобразительных искусств. Всего посетители увидят 13 живописных, графических и скульптурных работ.





Куратор выставки Юлия Заложных сообщила ТАСС, что проект приурочен к 125-летию Александра Дейнеки. Работы художника впервые экспонируются в Калуге, добавила собеседница агентства.





«Это наша пятая выставка с Государственной Третьяковской галереей, и в этом раз мы сами выбрали произведения для экспозиции», — поделилась Заложных.





Работы Дейнеки отражают темы социалистического строительства, спорта и здорового образа жизни, материнства и детства, пейзажи. Так, в экспозицию вошли картины «Спящий ребенок с васильками», пейзаж «Вашингтон. Капитолий» и две скульптуры: «Стометровка» и «Эстафета».









Фото: Александр Авилов / АГН Москва